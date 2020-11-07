لماذا لم تعلن CNN الفائز بين ترامب وبايدن بولايات حاسمة حسب مؤشرها؟

بعد أن كان ترامب متقدما.. كيف انقلبت نتيجة الانتخابات الأمريكية 2020 فجأة؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—هناك فريق كبير من المحللين الإحصائيين ممن يساعدون CNN على تقديم توقعاتها على مؤشرها فيما يتعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية 2020 بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ومنافيه الديمقراطي جو بايدن.

ويوضح ديفيد تشاليان، رئيس الشؤون السياسة في CNN: "ما يقومون به (المحللون الإحصائيون)، في كل مرة تأتي نتائج أصوات من الولايات يدرجونها على معادلاتهم ونماذجهم للوصول إلى درجة عالية من الموثوقية" في هذه النتائج.

وسبب عدم تقديم CNN نتائجها النهائية في ولايات مثل جورجيا وبنسلفانيا ونيفادا وأريزونا هو "التأكد من الرياضيات والوصول إلى أقصى درجة ثقة قبل أن يتم تقديم أي توقع"، وفقا لتشاليان.

ويذكر أن بايدن متقدم على منافسه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الساعي لولاية ثانية ب،253 صوتا بالمجمع الانتخابي مقابل 213.