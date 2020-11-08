السيناتور الجمهوري رومني لـCNN: لا تتوقعوا من ترامب أن يرحل بهدوء

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- توقع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق والسيناتور الحالي ميت رومني ألا يرحل الرئيس دونالد ترامب بهدوء بعد خسارته لانتخابات الرئاسة الأمريكية أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال رومني، في لقاء مع CNN، إنه لم ير أي دليل على تزوير على نطاق واسع للانتخابات. وأضاف: "أعتقد أنه من المدمر للديمقراطية اقتراح احتيال أو فساد على نطاق واسع. لا يوجد دليل على ذلك في هذه المرحلة. وأعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن ندرك أن العالم يراقب".

وأكد رومني أنه "من المهم في بيئة كهذه التفكير فيما يراه العالم، وما سيشهده التاريخ، ومن المهم بالنسبة لي أن نقف وندافع عن مؤسسات الديمقراطية"، على حد تعبيره.

وحول حقيقة أن ترامب لم يقر بعد بهزيمته أمام جو بايدن، قال رومني المنتقد لسياسات ترامب: "لا تتوقعوا منه أن يرحل بهدوء في الليل". وأضاف: "أفضل أن أرى العالم يشاهد رحيلًا أكثر سلاسة، لكن هذا ليس من طبيعة هذا الرجل".

وأكد رومني أنه لن يكون أمامه والحزب الجمهوري "خيار" سوى العمل مع إدارة بايدن. وقال: "إذا عمل جو بايدن مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، فسيكون لديه، وسنكون قادرين على إيجاد أرضية مشتركة".