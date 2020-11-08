مصادر تكشف لـCNN وضع ميلانيا ترامب مع هزيمة زوجها وفوز بايدن

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر مسؤولة في البيت الأبيض، في تصريحات لـCNN، وضع السيدة الأولى ميلانيا ترامب مع هزيمة زوجها دونالد ترامب وفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وقالت المصادر إنه "من غير المتوقع أن تدلي السيدة الأولى ميلانيا ترامب بأي نوع من التصريحات العلنية أو التعليق اليوم، لا لدعم جهود زوجها لتحدي فوز جو بايدن، ولا للاعتراف بفوز بايدن".

وأضافت المصادر أنه "وراء الكواليس، كانت تحافظ ميلانيا ترامب على عزلتها ولم تشارك في أي جلسات استراتيجية مع أفراد عائلة ترامب الآخرين أو كبار المسؤولين في الإدارة"، مشيرة إلى أن ميلانيا موجودة في البيت الأبيض.

ولم تقدم ميلانيا ترامب أي تصريحات علانية منذ الثلاثاء الماضي عندما أدلت بصوتها في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقالت للصحفيين إن "شعرت بشعور عظيم". وظهرت ميلانيا مع ترامب في تصريحاته في ليلة الانتخابات في الغرفة الشرقية، لكنها لم تقل شيئًا.

والجمعة الماضي، غردت ميلانيا ترامب عن مبادرة Be Best الطبية في رسالة لا علاقة لها بالانتخابات. وعلى عكس أولاد زوجها وزوجها، لم تتحدث ميلانيا ترامب علنًا عن أي شيء بشأن الانتخابات ونتائجها.