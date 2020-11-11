أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية بأنه "أمر مخجل"، مضيفا أنه لا يرى ضرورة لاتخاذ إجراء قانوني لبدء نقل السلطة.

ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي عن رفض ترامب الاعتراف بخسارة الانتخابات، قال بايدن: "أعتقد أنه أمر مخجل، بصراحة تامة"، مؤكدا أنه سيكون هناك انتقال للسلطة. وأضاف أن الجمهوريين الذين لم يعترفوا بفوزه سوف يعترفون بذلك.

ورأى بايدن أنه لا توجد ضرورة لاتخاذ إجراء قانوني لبدء نقل السلطة في ظل رفض ترامب الاعتراف بالخسارة. وقال: "لا أرى ضرورة لاتخاذ إجراء قانوني. بصراحة تامة، أعتقد أن الإجراء القانوني، كما ترى، يحدث. الإجراءات التي يتخذها. وحتى الآن لا يوجد دليل على أي من المزاعم التي تم تقديمها من قبل الرئيس أو وزير الخارجية بومبيو".

وأوضح بايدن كيف يخطط للمضي قدما، بصرف النظر عن كيفية رد ترامب. وأشار الرئيس المنتخب إلى أن هناك "رئيسا واحدا في كل مرة" وأن ترامب "سيكون رئيسا حتى 20 يناير". وأضاف: "سنواصل العمل بالطريقة التي نتبعها. سنفعل بالضبط ما سنفعله إذا كان قد اعترف بالهزيمة".