أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت ولاية جورجيا الأمريكية، الأربعاء، أنه ستجري إعادة فرز كاملة للأصوات التي تم الإدلاء بها في السباق الرئاسي لعام 2020، مع تقارب فارق الأصوات بين جو بايدن ودونالد ترامب في الولاية، التي لم تُعلن نتائجها النهائية بعد.

وحسم جو بايدن السباق، السبت الماضي، وجمع حتى الآن 279 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 217 صوتا لترامب، الذي يرفض الاعتراف بالخسارة ويشكك في النتائج، بينما لا يزال الفرز مستمرا في ولايات جورجيا ونورث كارولينا وأريزونا.

قال وزير خارجية ولاية جوروجيا الجمهوري براد رافينسبيرجر، في مؤتمر صحفي، إنه "مع اقتراب الهامش، سيتطلب الأمر إعادة فرز يدوية كاملة في كل مقاطعة"، وأضاف أن ذلك "سيساعد هذا في بناء الثقة". وتابع بالقول إنه يتوقع أن تتم إعادة الفرز في الوقت المناسب للتصديق على نتائج جميع الولايات.

ولم يُظهر مؤشر CNN فائزا بالسباق في جورجيا، لكن جو بايدن يتقدم حاليا على دونالد ترامب بأكثر من 14 ألف صوت في الولاية، وحصل بايدن على 49.5% من أصوات جورجيا مقابل 49.2% لترامب، بفارق أقل من 1%، الأمر الذي يسمح بإعادة الفرز.