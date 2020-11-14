(CNN)—أكدت شرطة مونتريال أن هناك "عملية شرطية جارية" في مبنى يقع في تقاطع شارعين بالمدينة الكندية.

وقالت الشرطة إنها انتقلت إلى مكان الحادث بعد مكالمة من رقم بلاغات الطوارىء 911، لكن لم يتم تأكيد أي معلومات بشأن أي تهديد محتمل حتى الآن.

وقالت الشرطة إن الضباط "المتخصصين في هذا النوع من العمليات يقومون حاليا بتفتيش المبنى"، حسبما غردت شرطة مونتريال الجمعة. ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات.

ولاحقا، أكدت الشرطة أنه لم يتم الكشف عن أي تهديد أثناء العملية في حي مايل إند في مونتريال، وأنه جاري إخلاء مكاتب شركة Ubisoft.

ويضم المبنى مكاتب شركة ألعاب الفيديو الكندية Ubisoft، التي قالت في بيان إنها "على علم بالوضع وتعمل مع السلطات المحلية".