أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تجمع الآلاف من المحافظين في وسط واشنطن العاصمة، للاحتجاج على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وتكدس المشاركون في أكثر من تكتل في شارع بنسلفانيا - على بعد بنايات فقط من البيت الأبيض.

كثير من الحاضرين لم يرتدوا أقنعة الوجه، ولكن يتم رؤية عدد لا بأس به منهم شُوهدوا يرتدون أغطية الوجه.

وترعى عدة مجموعات الاحتجاج، وتتراوح من المؤيدين العاديين للرئيس دونالد ترامب إلى بعض الجماعات التي تم تحديدها على أنها اليمين المتطرف، أو المتعصبين للبيض، أو المعروفين بترويج نظريات المؤامرة.

كان أولئك الذين تجمعوا قبل عدة ساعات من انطلاق الحدث متحمسون عندما مر موكب الرئيس ترامب بالقرب من مكان الحدث. وركض بعضهم باتجاه سيارته الليموزين وهي تمر من المكان.

وتم تحديد الأحداث، المنفصلة، عبر الإنترنت من خلال مجموعة متنوعة من الأسماء، بما في ذلك "Stop the Steal" و"March for Trump " و"MAGA Million March". ومن المتوقع أن يتقدم بعض المتظاهرين في وقت لاحق في مسيرة إلى المحكمة العليا.

وأصدرت خدمة المنتزهات الوطنية تصريحا لأحد هذه الأحداث، حيث قال منظموها إنه يمكن أن يحضر ما يصل إلى 10 آلاف متظاهر، لكن من غير الواضح عدد الأشخاص الذين سيحضرون بالفعل. العديد من الأحداث في الماضي لم تبلغ الأرقام التي دعت لها هذه المجموعات في الفترة التي سبقتهم.

من جانبه، غرد ترامب بأنه "يثلج الصدر" أن نرى الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات تحدث، بما في ذلك ما جرى يوم السبت في العاصمة.