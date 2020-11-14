بايدن يهزم ترامب في مركز قوة الجمهوريين.. ما أهمية فوزه في أريزونا؟

(CNN)-- تقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، ببطء نحو الاعتراف بأنه لن يكون رئيسًا بعد 20 يناير كانون الثاني المقبل، على الرغم من عدم اعتراف بخسارته، وهو ما برز لدى حديثه عن تعهد إدارته بعدم إصدار أوامر بإغلاق جديد بسبب فيروس كورونا.

وقال ترامب، في أولى تصريحاته العلنية منذ أيام، "لن أفعل - لن تقوم هذه الإدارة بالإغلاق. مهما حدث في المستقبل - من يعرف أي إدارة ستكون؟ أعتقد أن الوقت سيخبرنا - لكن يمكنني أن أخبركم أن هذه الإدارة لن تذهب إلى الإغلاق".

وهذه هي المرة الأولى التي لا يتمسك فيها ترامب بأنه فاز بالسباق الرئاسي، مثلما ردد ذلك من قبل عدة مرات.

ويتوقف استعداد ترامب لاحتمالية أنه تكون هناك إدارة مختلفة العام المقبل على إلى أي مدى هو مستعد للاعتراف بنتائج الانتخابات.

وفي حين أنه لم يذهب إلى أبعد من ذلك بالقول علنًا إنه سيغادر منصبه قريبًا، إلا أن ترامب ألمح لاحتمالية ذلك.

وقال: "هذه الإدارة لن تذهب، تحت أي ظرف من الظروف، إلى الإغلاق".

وبدلاً من ذلك، أشار ترامب إلى أن إدارته ستظل "يقظة للغاية وحذرة للغاية".

وأضاف ترامب "نحن نتفهم المرض. إنه مرض معقد لكننا نتفهمه جيدًا. نطلب من جميع الأمريكيين أن يظلوا يقظين، خاصة أن الطقس يصبح أكثر برودة ويصبح الخروج من المنزل والتجمعات في الخارج أكثر صعوبة".

وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس علنًا منذ أن توقعت شبكة CNN وشبكات إخبارية أخرى، يوم السبت، فوز جو بايدن بالرئاسة.

وتحدث ترامب علنًا آخر مرة في 5 نوفمبر تشرين الثاني، عندما ادعى بلا أساس أن الرئاسة سُرقت منه.

ويشار إلى أن الولايات المتحدة أضافت أكثر من نصف مليون حالة جديدة لفيروس كورونا منذ أن بلغت 10 ملايين حالة، الاثنين الماضي، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبهذا المعدل، سيتجاوز رقم الحالات 11 مليونًا في الأيام الأربعة المقبلة، مما يجعله أسرع إضافة لمليون آخر حتى الآن، وفقًا لبيانات جون هوبكنز.

وكان شهر نوفمبر بالفعل يشل المجتمعات الأمريكية التي تكافح طفرات كورونا في الحالات والاستشفاء والوفيات. ويحذر الخبراء من أنه من المرجح أن يزداد الأمر سوءًا قبل أن يتحسن.

ولليوم العاشر على التوالي، أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 100 ألف إصابة، وبلغ الإجمالي منذ يوم الاثنين 556961.

ويوم الخميس، مع أعلى رقم حتى الآن بأكثر من 153 ألف إصابة جديدة، اقتربت البلاد أكثر مما توقع أحد الخبراء أنه قد يصبح قريبًا واقعًا مدمرًا - 200 ألف حالة يوميًا.

وقال ترامب إن الحكومة الفيدرالية لن تقدم لقاحًا محتملاً لفيروس كورونا إلى ولاية نيويورك حتى يخبر حاكمها، أندرو كومو، الإدارة الأمريكية "متى يكون جاهزًا لذلك".