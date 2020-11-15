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ترامب يتراجع عن اعترافه بفوز بايدن: لا أعترف بأي شيء.. كانت انتخابات مزورة

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ترامب يتراجع عن اعترافه بفوز بايدن: لا أعترف بأي شيء.. كانت انتخابات مزورة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته الأخيرة بشأن إقراره بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

وفي تويتر، غرد ترامب من جديد، يوم الأحد. وزعم أن بايدن "فاز فقط في عيون وسائل الإعلام الكاذبة. أنا لا أعترف بأي شيء! لدينا طريق طويل لنقطعه. كانت هذه انتخابات مزورة!"

وتجاهل ترامب حقيقة أن بايدن من المتوقع إعلانه فائزا بسباق الرئاسة، بعد إحرازه 306 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقال ترامب: "انتخابات مزورة. سننتصر!"، حيث ضاعف من اعتقاده الخاطئ بأنه قد يكون قادرًا على الفوز في الانتخابات.

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