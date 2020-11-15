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نشر الأحد ، 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2020

لماذا ترامب لا يعترف بالهزيمة وبالمقابل يصر على الترشح للرئاسة عام 2024

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصريحاته الأخيرة بشأن إقراره بفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.

وفي تويتر، غرد ترامب من جديد، يوم الأحد. وزعم أن بايدن "فاز فقط في عيون وسائل الإعلام الكاذبة. أنا لا أعترف بأي شيء! لدينا طريق طويل لنقطعه. كانت هذه انتخابات مزورة!"

وتجاهل ترامب حقيقة أن بايدن من المتوقع إعلانه فائزا بسباق الرئاسة، بعد إحرازه 306 من أصوات المجمع الانتخابي.

وقال ترامب: "انتخابات مزورة. سننتصر!"، حيث ضاعف من اعتقاده الخاطئ بأنه قد يكون قادرًا على الفوز في الانتخابات.