الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- مع استمرار سباقات الكونغرس، ستنضم إليه 141 امرأة على الأقل العام المقبل، محطماً الرقم القياسي البالغ 127 امرأة في 2019، وفقًا لبيانات من مركز المرأة الأمريكية والسياسة في جامعة روتجرز.

ويشمل ذلك ما لا يقل عن 116 امرأة في مجلس النواب - محطماً الرقم القياسي البالغ 102 المٌسجل أيضًا في 2019 - و25 في مجلس الشيوخ، على الرغم من أن هذا العدد قد يتقلص مع صعود السناتور كامالا هاريس إلى منصب نائب الرئيس.

عدد قياسي من النساء في الكونغـرس المقبل نتيجة للانتخابات الأمريكية

ساعدت النساء الجمهوريات في تحطيم الرقم القياسي في الكونغرس الـ117. في حين يفوق عدد النساء الديمقراطيات بكثير الجمهوريات في مجلس النواب، لكن الجمهوريين سيعززون صفوفهم من 13 إلى رقم قياسي لا يقل عن 26 امرأة في المجلس، لتعويض الخسائر في 2018.

أكثر من ثلث النساء في الكونغرس الـ117 من النساء ذوات البشرة الملونة

سيكون هناك ما لا يقل عن 6 نساء جُدد ملونات في الكونغرس. بناءً على نتائج CNN الحالية، سيكون هناك ما لا يقل عن امرأتين مختلفتين على الأقل بشكل عام مقارنة بالدورة 116، ليصبح المجموع 50 العام المقبل. سُتعين 91 امرأة بيضاء على الأقل في الكونغرس الـ117، أعلى من 79 هذا العام.

حطمت النساء رقمًا قياسيًا آخر دون بلوغ المساواة مع الرجال

ستعمل 141 امرأة على الأقل في مجلسي النواب والشيوخ في العام المقبل (وهو رقم قياسي جديد)، لكن النساء ما زلن يُشكلن حوالي ربع إجمالي الأعضاء.

المرشحات لكونغرس 2020 ضعف عدد من ترشحن في 2016

ترشحت 643 امرأة لعضوية الكونغرس في 2020، و583 امرأة في مجلس النواب و60 في مجلس الشيوخ. هذا ضعف عدد النساء اللاتي ترشحن في 2016، رُغم أنه لم يعد إلى ضعف عدد المقاعد بعد.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على أعداد النساء اللاتي ترشحن في الكونغرس الأمريكي على مدار السنين.