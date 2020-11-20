دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يصادف اليوم ذكرى ميلاد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، المولود في ولاية بنسلفانيا الأمريكية في الـ20 من نوفمبر 1942. بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام سيصبح جو بايدن الرئيس الـ46، حيث سيتم تنصيبه في الـ20 من يناير العام المقبل كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

جو بايدن الذي سيبلغ من العمر 78 عاماً يعد الرئيس الأكبر سناً عند استلامه الرئاسة مقارنة مع الرؤساء الأمريكيين السابقين. يليه دونالد ترامب الذي تسلم الرئاسة بعمر الـ70 عاماً. إليكم نظرة في الإنفوجرافيك أعلاه على ترتيب الرؤساء الأمريكيين السابقين الذين مازالوا على قيد الحياة بحسب أعمارهم عند استلامهم للرئاسة.