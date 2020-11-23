مصادر تكشف لـCNN من وزير خارجية أمريكا الجديد الذي يستعد بايدن لترشيحه

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن يستعد لترشيح انتوني بلينكن الذي لطالما كان مستشارا للسياسات الخارجية لبايدن، كوزير للخارجية الأمريكية.

بلينكن خدم في إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما كنائب وزير للخارجية ونائب وزير الأمن القومي وخدم أيضا كمستشار شؤون الأمن القومي لبايدن عندما كان الأخير يشغل منصب نائب الرئيس أوباما.

وتابعت المصادر أن بايدن باختياره بلينكن يسعى لإرسال إشارة بأن إعادة بناء تحالفات الولايات المتحدة هي واحدة من الأمور التي تتصدر أولوياته.

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي قال فيه كبير موظفي البيت الأبيض المقبل، رون كلاين إن الرئيس الأمريكي المنتخب سيشرع بكشف أسماء الشخصيات التي سيرشحها للوزارات.