بالصور.. علييف وسيدة أذربيجان الأولى يزوان مسجدا بقرة باغ

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت الرئاسة الأذربيجانية، الاثنين صورا من زيارة الرئيس إلهام علييف، وزوجته مهيربان، إلى مسجد في المناطق التي استعادتها بلاده بعد التوصل لاتفاق مع أرمينيا.

جاء ذلك على موقع الرئاسة الأذربيجانية الرسمي وصفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت الصور السيدة الأولى، إلى جانب علييف داخل المسجد وعند رفع العلم الأذربيجاني ولحظة تقبيلها للقرآن.

وكان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، قد عقّب على الاتفاقية الموقعة مع أذربيجان واصفا إياها بأنها "اتفاقية مؤلمة بطريقة لا توصف" لإنهاء الحرب على مطقة ناغورنو كارباخ المتنازع عليها.

وكتب باشينيان في تدوينة على صفحته بفيسبوك عقب توقيع الاتفاق مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري: "الرفاق الأعزاء الإخوة والأخوات، لقد اتخذت قرارا بالنسبة لي شخصيا ولجميعنا، لقد وقعت على معاهدة مع رئيسي روسيا وأذربيجان لإيقاف الحرب ابتداء من الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي".

وأضاف الرئيس الأرميني قائلا: "نص الاتفاقية الذي نُشر، مؤلم بشدة بالنسبة لي شخصيا ولشعبنا عموما"، مشيرا إلى أنه اتخذ القرار بعد تحليل عميق للوضع العسكري وبمساعدة الأفراد الذين يفهمون الوضع بأفضل شكل، وأضاف قائلا: "كما أنها النتيجة الأفضل وفقا للوضعية الحالية".