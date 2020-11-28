(CNN)-- أصبح ويلتون غريغوري من واشنطن العاصمة أول كاردينال أمريكي من أصل أفريقي في التاريخ الكاثوليكي.

وقام البابا فرانسيس بترقية غريغوري خلال حفل تنصيب في روما، يوم السبت.

كان واحدًا من 13 رجلاً - والأمريكي الوحيد - الذين ارتقوا إلى كلية الكرادلة. بسبب جائحة الفيروس التاجي، لم يكن أسقفان (أحدهما من بروناي والآخر من الفلبين) في روما لحضور الحفل، وهو الأول في تاريخ الكنيسة، وفقًا لأخبار الفاتيكان.

تماشيًا مع مخاوف البابا بشأن الكاثوليك الذين تم تهميشهم تاريخياً، فإن الكرادلة الجدد الآخرين يشملون رجالا من رواندا وبروناي وتشيلي والفلبين.

بسبب الوباء، اقتصر الاحتفال داخل كاتدرائية القديس بطرس على حوالي 100 شخص. ارتدى غالبية الحاضرين أقنعة للوجه، لكن البابا فرانسيس لم يرتدها، وهو أمر تعرض لانتقادات في الماضي.

في الشهر الماضي، قال مسؤول بالفاتيكان لشبكة CNN إنهم "يحاولون إقناع" البابا بارتداء قناع في الأماكن العامة. وقال أوغوستو زامبيني، منسق الفاتيكان للجنة COVID-19: "نحن نعمل على ذلك".

وركع الكرادلة الجدد أمام البابا فرانسيس الذي فرض عليهم غطاء الرأس والقبعة الحمراء للكاردينال. سلم البابا فرانسيس خاتم الكاردينال وخصص لكل واحد كنيسة في روما.

وقال غريغوري، 72 عامًا، صاحب أعلى رتبة كاثوليكية لأمريكي من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتحدة، لشبكة CNN هذا الأسبوع إنه كان يصلي ويكتب عظات ورسائل إلى المهنئين ويفكر في دوره الجديد.

وأضاف غريغوري: "لقد حان الوقت لأشكر الله على هذه اللحظة الفريدة في حياتي وفي حياة الكنيسة في الولايات المتحدة".

وتابع: "آمل أن تكون هذه إشارة إلى الجالية الأمريكية من أصل أفريقي على أن الكنيسة الكاثوليكية تحظى باحترام واحترام وتقدير كبيرين للناس والملونين لدي".

بصفته كاردينالًا، سيكون غريغوري أحد أقرب مستشاري البابا وواحدًا من بين 120 رجلاً فقط أو نحو ذلك سينتخبون البابا التالي.

وقبل اختيار فرانسيس غريغوري لرئاسة أساقفة واشنطن العام الماضي، عمل أيضًا أسقفًا في بيلفيل، إلينوي، وأتلانتا.

وُلِد غريغوري في شيكاغو لوالدين لم يكونا كاثوليكيان، لكنهما تحول إلى الكاثوليكية أثناء دراسته في مدرسة أبرشية.