أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا الجمعة، يدين بشدة دخول مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية إلى "البحر الإقليمي للاتحاد الروسي".

وجاء البيان ردًا على حادثة وقعت في وقت سابق من الأسبوع تورطت فيها المدمرة الأمريكية جون س. ماكين، التي، وفقا للجيش الروسي، انتهكت المياه الروسية في خليج بيتر الكبير يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن المدمرة الأمريكية ذهبت في المياه المحايدة بعد تلقي تحذير.

ولا تعترف الولايات المتحدة بمطالب روسيا بشأن هذه المنطقة، قائلة إن موسكو لا يحق لها السيادة على المنطقة التي تتجاوز مسافة 12 ميلاً من الساحل الروسي التي يضمنها القانون الدولي.

"تدرك واشنطن جيدًا موقف روسيا فيما يتعلق بهذه المنطقة المائية، وهي المياه الداخلية لبلدنا والتي تمتد إليها سيادة الاتحاد الروسي. وقال بيان وزارة الخارجية الروسية "المحاولات لتأكيد خلاف ذلك غير مقبولة".

واتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بـ "الاستفزاز العلني" و"قعقعة السيوف". وحثت واشنطن على التوقف عن ارتكاب المزيد من الانتهاكات "وإلا فإن المسؤولية عن العواقب المحتملة تقع بالكامل على عاتق الجانب الأمريكي.

وتابع البيان: "نحن نحتفظ بالحق في الانتقام".

وتحدت البحرية الأمريكية يوم الثلاثاء ما وصفته "بالمطالبات البحرية المفرطة" لروسيا بالمياه في بحر اليابان.

ونفت البحرية الأمريكية المزاعم الروسية بأن التهديد تسبب في مغادرة السفينة الأمريكية المنطقة.