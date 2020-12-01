"تضارب المصالح" مع السعودية أمام أحد خيارات بايدن لمنصب وزير الدفاع

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)—يدخل الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، شهر ديسمبر/ كانون الثاني ولا يزال السؤال مطروحا حول من هو المرشح الذي سيختاره بين 3 مرشحين لمنصب وزير الدفاع.

المرشحون الثلاثة النهائيون على قائمة بايدن لوزارة الدفاع هم ميشيل فلورني وجيه جونسون ولويد استون، وفقا لمصادر مطلعة على الموضوع في تصريحات لـCNN.

ويبرز نقاد "تضارب المصالح" مع المملكة العربية السعودية في وجه المرشحة للمنصب، ميشيل فلورني، وطرحوا استمرار تأييدها لصفقات الأسلحة مع المملكة وكيف أن هذه الصفقات تأتي متناسقة مع مصالح شركة "بووز ألين هاميلتون" التي لها تعاقدات مع البنتاغون وتشغل فلورني منصبا بمجلس الإدارة.

ورد متحدث باسم فلورني على ذلك في تصريح لـCNN قال فيه: "خبرة ميشيل في القطاع الخاص لا يؤثر على سياساتها ونظرتها العملية"، مؤكدا على أنه "ليس لها أي انخراط في العقود أو تطوير الأعمال مع أي جهة بما فيها وزارة الدفاع الأمريكية" بصفتها عضوا في مجلس إدارة شركة بووز.