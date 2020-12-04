نشر الخميس ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- أعلنت مديرة اتصالات البيت الأبيض، أليسا فرح، الخميس، استقالتها من منصبها، لتبحث عن "فرص جديدة".

وقالت فرح، في بيان: "لقد كان شرف العمر أن أخدم في إدارة ترامب على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أول من أبلغ عن رحيل فرح.

وعادت فرح للانضمام إلى فريق الاتصالات بالبيت الأبيض في أبريل نيسان الماضي، في الوقت الذي تم فيه تعيين مارك ميدوز، رئيسها السابق، كرئيس لموظفي البيت الأبيض.

خلال فترة عملها كمديرة للاتصالات، كانت فرح على رأس الإحاطات اليومية لفريق العمل المعني بفيروس كورونا في البيت الأبيض.

في بيانها، قالت فرح إنها "تشرفت بالعمل مع الفريق بأكمله في عملية راب سبيد (أو السرعة الصاروخية) التي ساعدت في إدخال لقاح آمن وفعال لكوفيد – 19 في وقت قياسي سينقذ آلاف الأرواح".

ويأتي خروج فرح من الإدارة الأمريكية بعد شهر من يوم الانتخابات.

وشغلت فرح منصبين آخرين في إدارة ترامب خلال السنوات الأربع التي قضاها الرئيس في المنصب - أولاً كمُتحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس، ثم مُتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية.

كانت أصغر شخص يعمل كمُتحدث صحفي للبنتاغون.

وانضمت فرح إلى مكتب بنس بعد أن كانت الناطقة الرسمية وكبيرة المستشارين لتجمع الحرية في مجلس النواب.