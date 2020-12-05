لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الخلافات لا تزال قائمة" بعد حديثها مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، السبت.

وكتبت فون دير لاين، في تغريدة عبر تويتر: "الخلافات قائمة. لا يمكن التوصل لاتفاق ما لم يتم حلها. سيعود كبار المفاوضين للاجتماع غدا. سنتحدث مرة أخرى يوم الاثنين".

وفي بيان مشترك لرئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء البريطاني، قالا: "تم إحراز تقدم في العديد من المجالات. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة بشأن ثلاث قضايا حاسمة: تكافؤ الفرص، والحوكمة، ومصائد الأسماك".

وأكد الجانبان أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم حل هذه القضايا، مع إدراكنا لخطورة هذه الاختلافات، اتفقنا على أنه ينبغي بذل جهد إضافي من قبل فرق التفاوض لدينا لتقييم ما إذا كان من الممكن حلها. لذلك نطلب من كبار مفاوضينا أن يجتمعوا مرة أخرى غدًا في بروكسل".