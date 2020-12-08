استشهد بأنور السادات بـ2013.. مصادر تكشف لـCNN مرشح بايدن كوزير للدفاع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت مصادر مطلعة لـCNN أن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اختار الجنرال المتقاعد وقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، لويد أوستن، لحمل حقيبة وزارة الدفاع في إدارته.

وبرزت تصريحات لأوستن العام 2013 والتي استشهد فيها بالرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، حيث قال خلال مؤتمر العلاقات العربية الأمريكية العام 2013: "في الـ20 من نوفمبر 1977 الرئيس المصري أنور السادات أدلى بخطاب تاريخي أمام الكنيست في القدس ليصبح أول رئيس لدولة عربية يزور إسرائيل.."

وتابع أوستن قائلا: "وفي خطابه قال السادات لأعضاء البرلمان ’إنَّ في حياة الأمم والشعوب لحظات، يتعين فيها على هؤلاء الذين يتّصفون بالحكمة والرؤية الثاقبة، أن ينظروا إلى ما وراء الماضي، بتعقيداته ورواسبه، من أجل انطلاقة جسور نحو آفاق جديدة، وهؤلاء الذين يتحملون، مثلنا، تلك المسؤولية الملقاة على عاتقنا، هم أول من يجب أن تتوافر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية، التي تتناسب مع جلال الموقف‘ هذا كان قبل 36 عاما ماضية (حين ألقى أوستن الخطاب في العام 2013) وفي الوقت الذي يختلف فيه العالم بالعديد من الأوجه الآن فالمسؤولية المشتركة تحدث عنها السادات بأن نكون صانعي سلام وداعمين للعدالة تبقى منتصبة حتى اليوم.."

وإن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح بايدن للجنرال المتقاعد أوستن فإنه الأخير سيصبح بذلك أول رجل أسود يقود وزارة الدفاع الأمريكية.