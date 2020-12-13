نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

شاهد.. آلاف من أنصار ترامب يعودون للشوارع قبل تصويت الهيئة الانتخابية

(CNN)-- تعرض ما لا يقل عن أربعة أشخاص للطعن، ليل السبت، وسط احتجاجات ما بعد الانتخابات في واشنطن، وفقًا لمكتب الشؤون العامة التابع لإدارة شرطة العاصمة.

ونقلت وحدات الإسعاف والطوارىء ثمانية أشخاص من منطقة الاحتجاج منذ حوالي الساعة الـ 7 مساءً: ضحايا الطعن الأربعة، الذين قيل إنهم في حالة حرجة، وفقًا لمكتب عمدة العاصمة موريل بوزر. إضافة إلى اثنين من ضباط الشرطة أصيبوا بإصابات لا تهدد حياتهم وشخصين أصيبوا بجروح طفيفة.

وقال مكتب رئيس البلدية إنه تم اعتقال ما لا يقل عن 23 شخصًا خلال احتجاجات "أوقفوا السرقة".

وتجمعت مجموعات كبيرة من المتظاهرين المؤيدين والمعارضين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، خارج المحكمة العليا وفي ساحة الحرية للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية. لم يكن معظم الأفراد يرتدون أقنعة.

وأشار مكتب رئيس البلدية إلى أن ستة أشخاص اُعتقلوا بتهمة الاعتداء على ضباط الشرطة، واُعتقل 10 بتهمة الاعتداء البسيط، و4 في أعمال شغب، واثنان لعبور خط الشرطة وواحد لحيازة سلاح محظور (صاعق).

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي شجارات ومعارك صغيرة بشكل متقطع، لكن التجمعات الكبيرة كانت سلمية في الغالب.