نشر الأحد ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- أكدت وزارة التجارة الأمريكية، الأحد، لشبكة CNN أنها كانت ضحية لعملية قرصنة للبيانات، فيما قالت تقارير إن المهاجمون مرتبطون بالحكومة الروسية.

وقالت وزارة التجارة، في بيان لـCNN: "يمكننا تأكيد حدوث خرق في أحد مكاتبنا. لقد طلبنا من وكالة الأمن السيبراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق، ولا يمكننا التعليق أكثر في هذا الوقت".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، أن قراصنة تابعين للحكومة الروسية استهدفوا وزارة التجارة، وكذلك وزارة الخزانة والوكالات الحكومية الأخرى، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الأمر.

وأضافت الصحيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الأمر وأن نفس المجموعة المرتبطة بروسيا اخترقت شركة الأمن السيبراني النخبة فاير آي - FireEye - التي كشفت الأسبوع الماضي عن هجوم يهدد ما يسمى بأدوات "الفريق الأحمر" التي تستخدمها لحماية عملاء الأمن السيبراني، بما في ذلك عملاء الحكومة.

وذكرت شبكة CNN سابقًا أن المجموعة التابعة لروسيا، والمعروفة باسم APT29، هي المتهم المشتبه به وراء اختراق فاير آي، نقلاً عن مصدر مطلع على الأمر.

وأكدت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي حادث أمن البيانات.

وقالت وكالة الأمن السيبراني، في بيان لشبكة CNN: "لقد عملنا بشكل وثيق مع شركائنا من الوكالات فيما يتعلق بالنشاط المكتشف مؤخرًا على الشبكات الحكومية".

وتابعت الوكالة أنها "تقدم المساعدة التقنية للكيانات المتضررة لأنها تعمل على تحديد وتخفيف أي حلول وسط محتملة".

كما تواصلت شبكة CNN مع وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن القومي والقيادة الإلكترونية الأمريكية. ولم يرد أحد على الفور.

وكانت رويترز أول من أبلغ عن خرق البيانات.