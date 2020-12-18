(CNN)-- قالت وزارة الطاقة الأمريكية إن البرمجيات الخبيثة المرتبطة باختراق البيانات الهائل المستمر للشبكات الحكومية تم فقط "عزلها عن شبكات الأعمال" التابعة للوزارة، و"لم تؤثر على مهام الأمن القومي الأساسية، بما في ذلك إدارة الأمن النووي الوطنية (NNSA)".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية، شايلين هاينز، إنه بمجرد أن حددت الدائرة أنها برمجيات معرضة للخطر، "تم اتخاذ إجراء فوري للتخفيف من المخاطر، وتم فصل جميع البرامج التي تم تحديدها على أنها عرضة لهذا الهجوم عن شبكة وزارة الطاقة".

كما ذكرت CNN في وقت سابق اليوم، قالت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) إن ثغرة SolarWinds التي تم الكشف عنها هذا الأسبوع ليست أداة المتسللين الوحيدة المستخدمة في اختراق شبكات الوكالات الحكومية الأمريكية والشركات الخاصة وكيانات البنية التحتية الحيوية، مُحذرة من أنه في بعض الحالات، يبدو أن الضحايا قد تم اختراقهم على الرغم من عدم استخدام البرامج المُسببة للمشكلة.

وقالت وكالة الأمن السيبراني إنها مستمرة في التحقيق فيما إذا كان قد تم استخدام طرق اقتحام أخرى وكيفية استخدامها، لكن التحليل في تنبيه يوم الخميس يشير إلى وجود المزيد من نقاط الضعف التي لم يتم اكتشافها أو الكشف عنها بعد.

ويأتي التحذير بعد يوم واحد من إصدار وكالة الأمن السيبراني ومكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) والاستخبارات القومية، بيانًا مشتركًا يعترف بالحملة الإلكترونية المستمرة التي تستهدف الوكالات الحكومية الأمريكية، التي ذكرت CNN سابقًا أنها من عمل مجموعة مرتبطة بروسيا.

وبدأت الحملة في "مارس 2020 على الأقل"، حسبما ذكرت وكالة الأمن السيبراني الخميس، مؤكدة الجدول الزمني العام الذي أوردته CNN سابقًا.