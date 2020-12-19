مصادر تكشف تفاصيل سحب البيت الأبيض بيان اتهامه روسيا بشن الهجوم السيبراني

العالم
نشر
دقيقة قراءة
مصادر تكشف لـCNN تفاصيل سحب بيان اتهام البيت الأبيض لروسيا بشن الهجوم السيبراني

(CNN)-- صاغ مسؤولو البيت الأبيض بيانًا يلقي باللوم على روسيا في الهجوم الإلكتروني الضخم ضد وكالات حكومية أمريكية وشركات خاصة، ويستعدون لإصداره بعد ظهر الجمعة، لكن طُلب منهم التنحي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط.

وقال أشخاص مُطلعون على الأمر، إن البيان ألقى باللوم على روسيا في تنظيم الهجوم، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تورط جهات أخرى.

لم يتم إخبار المسؤولين في البداية عن سبب سحب البيان، لكن يوم السبت قلَل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن الحادث. وقال إن الصين، وليس روسيا، هي التي تقف وراءه.

قد يهمك أيضاً

بومبيو: يمكننا القول بوضوح إن روسيا تقف خلف حادثة الاختراق

يتناقض ذلك مع تصريحات وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي قال إن روسيا مسؤولة بشكل واضح عن الهجوم.

وقال الأشخاص مُطلعون إنه لم يكن واضحًا ما إذا كان البيان سيصدر الآن، وبدلاً من ذلك وصفوا تدافعًا داخل الإدارة الأمريكية، حيث يعمل المسؤولون على التوفيق بين البيانات المتباينة.

وتم إطلاع ترامب على الهجوم، يوم الخميس الماضي.

قد يهمك أيضاً

ترامب يرفض اتهام روسيا في الهجوم السيبراني ضد وكالات حكومية أمريكية

نشر
© 2020 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.