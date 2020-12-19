نشر السبت ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2020

(CNN)-- صاغ مسؤولو البيت الأبيض بيانًا يلقي باللوم على روسيا في الهجوم الإلكتروني الضخم ضد وكالات حكومية أمريكية وشركات خاصة، ويستعدون لإصداره بعد ظهر الجمعة، لكن طُلب منهم التنحي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط.

وقال أشخاص مُطلعون على الأمر، إن البيان ألقى باللوم على روسيا في تنظيم الهجوم، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام احتمال تورط جهات أخرى.

لم يتم إخبار المسؤولين في البداية عن سبب سحب البيان، لكن يوم السبت قلَل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من شأن الحادث. وقال إن الصين، وليس روسيا، هي التي تقف وراءه.

يتناقض ذلك مع تصريحات وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي قال إن روسيا مسؤولة بشكل واضح عن الهجوم.

وقال الأشخاص مُطلعون إنه لم يكن واضحًا ما إذا كان البيان سيصدر الآن، وبدلاً من ذلك وصفوا تدافعًا داخل الإدارة الأمريكية، حيث يعمل المسؤولون على التوفيق بين البيانات المتباينة.

وتم إطلاع ترامب على الهجوم، يوم الخميس الماضي.