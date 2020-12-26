نشر السبت ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2020

يُصاب به غالبا من هم أقل من 60 عاما.. ما سبب انتشار سلالة كورونا الجديدة بسرعة؟

عشرات الدول في جميع أنحاء العالم تحظر السفر من المملكة المتحدة بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا

طوكيو، اليابان (CNN)-- قالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان السبت، إن اليابان ستمنع دخول الأجانب إلى البلاد اعتبارًا من يوم الاثنين إلى نهاية يناير، بعد تسجيل عدة حالات إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أكدت حكومة العاصمة طوكيو، السبت، حالتين إخباريتين لسلالة كورونا الجديدة لأشخاص عادوا مؤخرًا من المملكة المتحدة.

والحالتان الجديدتان هما أول حالتين يتم اكتشافهما خارج الحجر الصحي بالمطار في البلاد.

ويوم الجمعة، تم اكتشاف خمسة مسافرين آخرين من بريطانيا كانوا مصابون بالسلالة الجديدة في مطارات اليابان الدولية.

وأوقفت أكثر من 50 دولة حول العالم حركة الطيران مع المملكة المتحدة، بعد إعلانها رصد سلالة جديدة قالت إنها سريعة الانتشار والعدوى.

ويوم السبت الماضي، فرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إجراءات إغلاق صارمة جديدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا في محاولة لإبطاء تقدم الفيروس.

وأجبر مستوى الإغلاق الجديد الأكثر صرامة من المستوى 4 على تقليص شديد لخطط عطلة عيد الميلاد الخاصة بأكثر من 16 مليون شخص في المملكة المتحدة.