(CNN)-- وصل مجلس الشيوخ الأمريكي إلى عتبة الثلثين لتجاوز فيتو الرئيس دونالد ترامب على مشروع قانون الدفاع الشامل. ومع ذلك، فإن التصويت لا يزال جارياً، وليس نهائيا حتى يتم المطرقة رسمياً ويعلنها رئيس مجلس الشيوخ.

يُعرف مشروع القانون باسم قانون تفويض الدفاع الوطني، ويعني تجاوز الأصوات للأغلبية توبيخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى الرئيس في أيامه الأخيرة في منصبه.

وأجبر فيتو ترامب الجمهوريين على تقرير ما إذا كانوا سيتحدون الرئيس لدعم التشريع الذي يحدد سياسة الدفاع عن البلاد.

ومع ذلك، أقر التشريع في الأصل كل من مجلسي النواب والشيوخ بأغلبية مانعة لحق النقض وصوت مجلس النواب يوم الاثنين لإلغاء فيتو ترامب.

واستخدم ترامب حق النقض ضد مشروع قانون ميزانية الدفاع، الذي يتضمن زيادة رواتب الجنود الأمريكيين وتحديث المعدات، لأنه لا يتضمن إلغاء المادة 230، وهو قانون يحمي شركات الإنترنت من تحمل المسؤولية عما يتم نشره على مواقعهم الإلكترونية من قبلهم أو من جانب الأطراف الثلاثية.

يتضمن مشروع القانون أيضًا أحكامًا لتحديد مقدار الأموال التي يمكن أن يحركها ترامب من أجل الجدار الحدودي وأخرى تتطلب من الجيش إعادة تسمية القواعد التي سميت على اسم شخصيات كونفدرالية.

وقال ترامب إنه يعارض أي جهد يبذله الجيش الأمريكي لإعادة تسمية ما يقرب من عشرة قواعد ومنشآت رئيسية تحمل أسماء القادة العسكريين الكونفدراليين - وقد أثار هذه المسألة في رسالته باستخدام حق النقض بالإضافة إلى شكاواه بشأن المادة 230.

وجاء في الرسالة: "لقد كنت واضحًا في معارضتي للمحاولات ذات الدوافع السياسية مثل هذه لمحو التاريخ وإهانة التقدم الهائل الذي كافحت بلادنا من أجله في تحقيق مبادئنا التأسيسية".