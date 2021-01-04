واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية، حصلت CNN وصحيفة "واشنطن بوست" على نسخة منها، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغط على سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبيرغر إلى "إيجاد" أصوات لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في الولاية بعد خسارته أمام جو بايدن.

وفي مقتطفات من المكالمة الهاتفية التي استغرقت ساعة واحدة، انتقد ترامب سكرتير الولاية الجمهوري لرفضه القول إنه فاز في الانتخابات في جورجيا، على عكس الواقع، وتحدث ترامب مرارًا وتكرارًا عن مزاعم لا أساس لها من تزوير الانتخابات.

وقال ترامب في جزء من المكالمة: "شعب جورجيا غاضب، وشعب البلاد غاضب. ولا يوجد خطأ في قول إنكم قمتم بإعادة فرز الأصوات". ورد رافنسبيرغر قائلا: "حسنًا، سيدي الرئيس، التحدي الذي تواجهه هو أن البيانات التي لديك خاطئة".

وفي جزء آخر، قال ترامب: "انظروا. كل ما أريد القيام به هو هذا. أريد فقط أن أجد 11780 صوتًا، وهو ما لدينا أكثر منه. لأننا فزنا بالولاية".

كما قال ترامب في جزء آخر: "يجب أن تكون لديك انتخابات دقيقة. وأنت جمهوري".

وقال رافنسبيرجر ردا على ذلك: "نعتقد أن لدينا انتخابات دقيقة"، ورد ترامب قائلا: "لا، لا، ليس لديك... ولا حتى قريب من ذلك. أنت بعيد عن الانتخابات الدقيقة بمئات الآلاف من الأصوات".