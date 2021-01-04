بالزي الفلسطيني.. رشيدة طليب تؤدي القسم في الكونغرس للمرة الثانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدت النائب الأمريكية المسلمة ذات الأصل الفلسطيني رشيدة طليب القسم في الكونغرس، بالزي الفلسطيني، بعد فوزها للمرة الثانية بعضوية مجلس النواب الأمريكي عن ولاية ميتشغان.

ونشرت طليب صورتها، عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "أكرم والديّ، اللذين أتيا إلى هذا البلد من فلسطين بحثًا عن حياة أفضل، بارتداء زي فلسطيني مطرز اليوم".

وأضافت: "جاء والداي من فلسطين من أجل حياة أفضل في الولايات المتحدة. في سن الـ19، تمكن والدي، مع تعليم بدرجة الصف الرابع فقط، من الحصول على وظيفة في شركة فورد موتور. وبعد سنوات، تزوج والدتي التي تركت المدرسة في الصف الثامن للمساعدة في إعالة أسرتها. لقد ضحى كلاهما كثيرًا حتى أصبح حلم مثل هذا ممكنًا".

وتابعت طليب بالقول إن "ابنتهما الأكبر من بين 14 طفلا، تؤدي اليمين الدستورية في الكونغرس الأمريكي للمرة الثانية. أنا من أوائل المسلمات وأول فلسطينية في الكونغرس، وأردت تكريمهما بارتداء زي فلسطيني مطرز".