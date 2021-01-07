ملاحظة على مكتب نانسي بيلوسي بعد اقتحام الكونغرس.. إليكم ما كتب

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— انتشرت صور اقتحام متظاهرين مؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومن بينها برزت صور من داخل مكتب نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي وإحدى أبرز منتقدي ترامب.

وتظهر إحدى الصور من داخل مكتبها ملفا كتب عليه "نحن لن نتراجع"، وقام الموالون لترامب أيضا بنزع لوحة تحمل اسم نانسي بيلوسي خارج مكتبها.

ويذكر أن 4 أشخاص قتلوا من ضمنهم امرأة أطلق عليها النار قبل أن تتمكن السلطات وأجهزة انفاذ القانون من استعادة السيطرة على المبنى الذي يعتبر أحد أكثر المباني الأيقونية في العاصمة الأمريكية.

وكشفت مصادر مطلعة على ما يجري في البيت الأبيض أن الحرس الرئاسي يكثف وجوده بصورة كبيرة ويأتي بالمزيد من عناصره في المناطق المحيطة عقب عملية اقتحام مبنى الكونغرس من قبل مؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.