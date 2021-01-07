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فرض حالة الطوارئ في واشنطن إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس

العالم
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موظفون في مبنىالكونغرس يحصنون أنفسهم داخل المكاتب بعد اقتحام المبنى

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت عمدة واشنطن العاصمة، موريل بروزير، تمديد حالة الطوارئ 15 يوما بأعقاب أعمال الشغب التي أدت إلى اقتحام مؤيدين للرئيس دونالد ترامب مبنى الكونغرس.

تمديد حالة الطوارئ هذه 15 يوما يعني أنها ستستمر إلى ما بعد يوم تنصيب الرئيس الأمريكي في الـ20 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت العمدة أن هؤلاء الذين اقتحموا مبنى الكونغرس "سعوا لتعطيل عمل الكونغرس فيما يتعلق بعملية قبول والتصديق على أصوات المجمع الانتخابي."

ويذكر أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، أدان مثيري الشغب المؤيدين لترامب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي بينما أجرى الكونغرس متابعة لفرز الأصوات الانتخابية التي ستؤكد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

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موظفون في مبنىالكونغرس يحصنون أنفسهم داخل المكاتب بعد اقتحام المبنى
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