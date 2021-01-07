مصدر يؤكد لـCNN أول استقالة بالبيت الأبيض بعد اقتحام الكونغرس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قدم مات بوتينجر، نائب مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لشؤون الأمن القومي، استقالته وفقا لمصدر مقرب منه في تصريح لـCNN.

وتأتي استقالة بوتينجر بأعقاب اقتحام عدد من مؤيدي ترامب لمبنى الكونغرس الأمريكي، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة، وكانت CNN قد ذكرت في تقرير سابق أنه وبأعقاب ذلك من المتوقع أن يتقدم عدد من مساعدي ترامب استقالاتهم بمن فيهم مستشار الأمن القومي روبيرت أوبراين ونائب كبير موظفي البيت الأبيض، كريس ليدل، اللذان يفكران بذلك.

ويذكر أن 4 أشخاص قتلوا من ضمنهم امرأة أطلق عليها النار قبل أن تتمكن السلطات وأجهزة انفاذ القانون من استعادة السيطرة على المبنى الذي يعتبر أحد أكثر المباني الأيقونية في العاصمة الأمريكية.

وكشفت مصادر مطلعة على ما يجري في البيت الأبيض أن الحرس الرئاسي يكثف وجوده بصورة كبيرة ويأتي بالمزيد من عناصره في المناطق المحيطة عقب عملية اقتحام مبنى الكونغرس من قبل مؤيدين للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.