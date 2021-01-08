(CNN)-- وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب بأنه "شخص خطير للغاية ولا ينبغي أن يستمر في منصبه"، مُضيفة أن "هذا أمر ملح. هذه حالة طارئة من الدرجة الأولى".

جاءت تصريحات بيلوسي عندما سُئلت في مؤتمر صحفي، الخميس، عما إذا كانت ستشجع أعضاء الحكومة على عدم الاستقالة حتى يتمكنوا من استدعاء التعديل الخامس والعشرين".

وعندما سُئلت عن المدة التي ستنتظرها لترى ما إذا كان التعديل الـ25 سيتم اللجوء إليه قبل متابعة إجراءات العزل، قالت بيلوسي: "بينما لم يتبق سوى 13 يومًا، يمكن أن يكون أي يوم عرض رعب لأمريكا".

ووصفت بيلوسي أيضًا الاهتمام الذي تتلقاه من الأعضاء للمضي قدماً في إجراءات العزل.

وقالت بيلوسي إن "هاتفي ينفجر بعبارة مساءلة عزل عزل"، مضيفة: "ليس لدي خطط فورية. لم ننم حتى منذ حماقة الجمهوريين الذين قرروا أننا يجب أن نذهب حتى الساعة الرابعة في صباح بلا غرض على الإطلاق إلا ليكون عاملاً مساعداً على فتنة الرئيس".

ولدى سؤالها عن المدة التي ستمنحها لنائب الرئيس مايك بنس لاتخاذ إجراء، قالت بيلوسي: "لا أعرف مدى السرعة التي قد يرد بها، سنرى. يمكن أن يكون ذلك سريعًا". وأضافت: "لا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً للحصول على إجابة من نائب الرئيس. إما أن تكون نعم أو لا".

وفي وقت سابق قالت بيلوسي إنه إذا لم يتم تطبيق التعديل الـ25 فقد يتحرك الكونغرس لعزل ترامب.

يأتي ذلك بعد أن دعا الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر في وقت سابق اليوم نائب الرئيس لاستدعاء التعديل الـ25 على الفور.