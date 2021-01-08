(CNN)-- قال مصدر مقرب من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، إنه يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير كانون الثاني.

وقال المصدر لـCNN: "هذه هي الخطة" بالنسبة لمايك بنس.

وقال مصدر آخر إن بنس واجه ضغوطا من كثير ممن حوله شجعوه على الحضور. ومع ذلك، لم تتم دعوته رسميًا بعد.

وفي سياق متصل، قال مصدران مطلعان إن الانقسام بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه قد تعمق خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتقول مصادر إن ترامب غاضب من بنس بينما يشعر الأخير بخيبة أمل وحزن تجاه الأول.

وتراكمت مشاعر بنس بعد أسابيع من محاولة ترامب إقناعه بإلغاء الانتخابات من جانب واحد، وبلغت ذروتها بالفوضى التي أثارتها تصريحات الرئيس أمس.

بالإضافة إلى ذلك، كان بنس هو الشخص الذي تحدث عبر الهاتف مع القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر الذي حث على استجابة أسرع من الحرس الوطني للانتشار في واشنطن بعد الإحباط الواسع النطاق بين المشرعين بشأن عدم الاستجابة. ولم يتصل ترامب أبدًا للاطمئنان على سلامته ولم يتواصل مع بنس حتى الآن.

وقال المصدر إنه على الرغم من الديناميكية الحالية، في هذه المرحلة، لا يبدو أن أيًا منهما سيفعل أي شيء، مثل استقالة بنس.

بالإضافة إلى ذلك، يقول المصدر إن العديد من مسؤولي الإدارة الأمريكية الذين ناقشوا الاحتجاج بالتعديل الخامس والعشرين كما ذكرت CNN الليلة الماضية يشعرون اليوم أن مثل هذه الخطوة ستضر أكثر مما تنفع.

ويقول مصدر منفصل مقرب من بنس إنه منذ وقت مبكر من بعد ظهر الخميس، لم تصل هذه المحادثات إلى مكتبه لكن مشرعي الكونغرس كانوا يحاولون الوصول إليه في هذا الشأن.