(CNN)-- قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، في رسالة لأعضاء المجلس، إنها تحدثت إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، عن الرئيس دونالد ترامب والقوانين النووية.

وكتبت بيلوسي: "تحدثت هذا الصباح إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي لمناقشة الاحتياطات المتاحة لمنع رئيس غير مستقر من بدء الأعمال العدائية العسكرية أو الوصول إلى شفرات الإطلاق والأمر بضربة نووية".

وأضافت بيلوسي: "وضع هذا الرئيس المختل لا يمكن أن يكون أكثر خطورة، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لحماية الشعب الأمريكي من هجومه غير المتوازن على بلدنا وديمقراطيتنا".

في رسالتها، شكرت بيلوسي أعضاء مجلس النواب بعد تمرد يوم الأربعاء، ونشرت نبأ وفاة ضابط شرطة الكونغرس براين سيكنيك بعد اقتحامه من قبل أنصار ترامب، وأنها تأمل أن تسمع من نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس "في أقرب وقت ممكن" بشأن عزل ترامب من منصبه.

وتابعت: "منذ ما يقرب من خمسين عامًا، بعد سنوات من تمكين رئيسهم المارق، أخبر الجمهوريون في الكونغرس الرئيس نيكسون أخيرًا أن الوقت قد حان للرحيل. اليوم، بعد أفعال الرئيس الخطيرة والمثيرة للفتنة، يتعين على الجمهوريين في الكونغرس أن يحذوا حذوهم ويدعو ترامب لمغادرة منصبه - على الفور. إذا لم يترك الرئيس منصبه بشكل وشيك وعن طيب خاطر، فإن الكونغرس سيمضي في عملنا".

ويسعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى عزل ترامب، بعد أحداث اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي، تزامنا مع جلسة التصديق على فوز بايدن.

وكان ثلاثة من مستشاري البيت الأبيض قالوا لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي الاستقالة من منصبه قبل 20 يناير كانون الثاني، موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.