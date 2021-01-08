مستشارو البيت الأبيض لـCNN: ترامب ليس لديه أي نية للاستقالة

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الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

(CNN)-- قال ثلاثة من مستشاري البيت الأبيض لشبكة CNN، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا ينوي الاستقالة من منصبه قبل 20 يناير كانون الثاني، موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال أحد المستشارين عن فرص الاستقالة: "لا شيء".

وعلق آخر بأن فرص حدوث ذلك "صفر"، مضيفًا أن ترامب "لا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ".

يأتي هذا في وقت يسعى الديمقراطيون في الكونغرس إلى عزل ترامب، بعد أحداث اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس الأربعاء الماضي، تزامنا مع جلسة التصديق على فوز بايدن.

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وفي وقت سابق الجمعة، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن دعم الديمقراطيين لعزل ترامب أكبر من المرة السابقة التي سعوا خلالها لإقالته، على خلفية قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكي في 2016.

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