هذا ما قاله ترامب لحشود المؤيدين قبل اقتحامهم لمبنى الكونغرس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عزمه عدم حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، بعد يوم من مصادقة الكونغرس على فوزه بالانتخابات.

وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر: "إلى جميع الذين طلبوا ذلك، لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير".

وفي وقت سابق، قال مصدر مقرب من مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، لـCNN، إنه يخطط لحضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير كانون الثاني.

وقال المصدر لـ CNN: "هذه هي الخطة" بالنسبة لمايك بنس.

وقال مصدر آخر إن بنس واجه ضغوطا من كثير ممن حوله شجعوه على الحضور. ومع ذلك، لم تتم دعوته رسميًا بعد.

وكان مصدران مطلعان قد قالا في وقت سابق إن الانقسام بين الرئيس دونالد ترامب ونائبه قد تعمق خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتقول مصادر إن ترامب غاضب من بنس بينما يشعر الأخير بخيبة أمل وحزن تجاه الأول.

ويوم الأربعاء، اقتحم مؤيدون لترامب مبنى الكونغرس لدى تواجد نائبه وأفراد من أسرته داخله للمشاركة في التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مثيراً عاصفة واسعة من الانتقادات ضد واقعة وصفها منافسه بايدن بأنه واحد من أحلك الأيام في تاريخ أمريكا.