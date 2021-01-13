(CNN)-- يتوقع القادة الجمهوريون أن يصوت ما بين 10 إلى 20 عضوًا جمهوريًا في مجلس النواب لصالح عزل الرئيس دونالد ترامب، لكن المصادر تقول لشبكة CNN أن هناك العديد من الأعضاء الذين "يريدون التصويت للإقالة لكنهم يخشون بشكل مشروع على حياتهم وحياة أسرهم"، وفقًا لتقرير جايمي جانغال من CNN.

وقالت جانغال لمذيع CNN وولف بليتزر: "ليز تشيني، هؤلاء الجمهوريون الذين أعلنوا، يظهرون الشجاعة في نفس الوقت الذي أخبرتني فيه مصادر جمهورية أن أعضاء جمهوريين، قالوا إنهم لن يصوتوا للمساءلة لأنهم ما زالوا خائفين من دونالد ترامب".

وأضافت: "قيل لي إن البيت الأبيض يواصل الضغط على هؤلاء الأعضاء، وأن ترامب لم يتوقف، وأن الأعضاء، حسبما قالوا، "خائفون على حياتهم وعلى حياة أسرهم".. بعد ما رأيناه في السادس من يناير كانون الثاني، بعد أسبوع، يقول هذا الكثير أن البيت الأبيض لا يزال يضغط على الناس".

وتابعت جانغال حديثها عن دور زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل في عملية الإقالة، قائلة إن صمته "متعمد".

وقالت جانغال: "إنه يسكت عن عمد. إنه يسرب هذه المعلومات بأنه يفضل عزله. دعونا نرى ما يفعله في نهاية اليوم. لكن حقيقة أنه سرب إلى المراسلين أنه يريد التحرك في هذا الاتجاه تظهر انقسامًا مع دونالد ترامب، انشقاق في الحزب الجمهوري".

وأشارت إلى أن "قيل لي أنه على عكس كيفن مكارثي، الذي يعتقد أن ترامب قد يتلاشى، يعتقد ميتش ماكونيل أن الحزب الجمهوري يحتاج إلى استراحة نظيفة للمضي قدمًا".

وفي سياق متصل، قالت مصادر بالحزب الجمهوري إن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل لن يوافق على إعادة انعقاد مجلس الشيوخ مبكرًا، حيث أبلغ السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بالمجلس، اليوم بنفس الشيء.

وأكد المتحدث باسم مكونيل دوج أندريس، ذلك على تويتر قبل لحظات.

وهذا يعني أن مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ لن تحدث الآن حتى الأيام الأولى لرئاسة بايدن.

وفي وقت سابق الأربعاء، افتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، مناقشة المجلس بشأن مواد مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلة إنه "خطر واضح وقائم" على البلاد.

وقالت بيلوسي: "نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، وهذا التمرد المسلح ضد بلدنا المشترك. يجب أن يرحل فهو يشكل خطراً واضحاً وقائماً على الأمة التي نحبها جميعا".