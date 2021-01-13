نشر الأربعاء ، 13 يناير / كانون الثاني 2021

(CNN)-- افتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الأربعاء، مناقشة المجلس بشأن مواد مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قائلة إنه "خطر واضح وقائم" على البلاد.

وقالت بيلوسي: "نعلم أن رئيس الولايات المتحدة حرض على هذا التمرد، وهذا التمرد المسلح ضد بلدنا المشترك. يجب أن يرحل فهو يشكل خطراً واضحاً وقائماً على الأمة التي نحبها جميعا".

وأضافت بيلوسي أن ترامب كذب "مرارا وتكرارا" بشأن نتائج الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني، وألقى بظلال من الشك على الديمقراطية.

وتابعت بيلوسي: "ثم جاء ذلك اليوم الذي شهدناه جميعاً (تقصد اقتحام الكونغرس). يجب عزل الرئيس".