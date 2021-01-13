المعارض الروسي أليكسي نافالني يعلن أنه سيعود لروسيا الأحد

موسكو، روسيا (CNN)—أعلن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، أنه يخطط للعودة إلى روسيا الأحد الموافق الـ17 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر.

Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке. 17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте 😉 https://t.co/7J7ImemgvR

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ألقت باللوم على جهاز الأمن الروسي في تسميم زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، الأربعاء، بعد أيام من إعلان شبكة CNN عن أول دليل مباشر على تورط الأمن الروسي في حادث التسمم.

وقال مُتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في ديسمبر، كانون الأول الماضي: "تعتقد الولايات المتحدة أن ضباطًا من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي استخدموا غاز الأعصاب نوفيتشوك لتسميم السيد نافالني. لا يوجد تفسير معقول لتسميم السيد نافالني بخلاف مشاركة الحكومة الروسية ومسؤوليتها... بالطبع، الرئيس بوتين والحكومة الروسية يريداننا أن نصدق خلاف ذلك".

ويذكر أن فريق المعارض الروسي قال في سبتمبر/ تشرين الأول أن نافالني تم تسميمه عبر قارورة ماء في غرفته بالفندق في مدينة تومسك في سيبيريا بروسيا، قبل مغادرتها إلى المطار.

وأضافوا في مقطع فيديو: "بعد أسبوعين، كانت قارورة المياه التي جلبت من تومسك تحمل آثارا لنوفيتشوك وفقا للمختبرات الألمانية.. وبعدها ثلاثة مختبرات أخرى ممن أجرت اختبارات قالت إن نافالني تسمم بسببها".