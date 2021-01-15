طلب نجل ترامب للتحقيق في إساءة استخدام أموال تنصيب والده

(CNN)-- أبلغ مكتب المدعي العام في واشنطن نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جونيور، أنه يرغب في إجراء مقابلة معه كجزء من تحقيقه في إساءة استخدام أموال حفل تنصيب ترامب، حسبما قال متحدث باسم المكتب لشبكة CNN.

يأتي طلب المقابلة بعد الكشف عن معلومات جديدة حول دور نجل ترامب في ملفات المحكمة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في يناير كانون الثاني من العام الماضي، رفع مكتب المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية ضد منظمة ترامب ولجنة تنظيم تنصيب ترامب الرئاسية، زاعمًا أنهما أساءا استخدام أكثر من مليون دولار جمعتها المنظمة غير الربحية من خلال "دفع مبالغ زائدة بشكل كبير" لاستخدام مساحة الحدث في فندق ترامب في واشنطن بمناسبة التنصيب في 2017.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مكتب المدعي العام في ملف للمحكمة إنه وجد أدلة جديدة من خلال التحقيق الذي أجرته أن لجنة تنصيب الرئيس "أهدرت أموالها بشكل غير لائق عندما دفعت ما يقرب من 50 ألف دولار إلى Loews Madison" مقابل غرفة فندق حُجزت من قبل منظمة ترامب.

وتم ترتيب هذا الحجز من قبل المساعد الشخصي لدونالد ترامب الابن في منظمة ترامب. وتم تنفيذ العقد نيابة عن منظمة ترامب من قبل صديق شخصي مقرب لدونالد ترامب الابن يُدعى جينتري بيتش، وفقًا لإيداع المحكمة.

ويزعم مكتب المدعي العام أن لجنة التنصيب لم تكن جزءًا من العقد، ولكن بعد فشل منظمة ترامب في دفع الفاتورة، اتصلت وكالة التحصيل بريك غيتس، وهو مسؤول كبير في اللجنة، طالبًا الدفع. ووفقًا لملفات المحكمة، أرسل غيتس الفاتورة إلى الأشخاص العاملين في الشؤون المالية الخاصة بحفل التنصيب.

ولم يرد ممثلو منظمة ترامب على الفور على طلب للتعليق.

وكانت عمليات إيداع الشهود كجزء من الدعوى جارية خلال الأشهر العديدة الماضية.

في ديسمبر كانون الأول الماضي، أجريت مقابلة مع إيفانكا ترامب لأكثر من خمس ساعات. وتم عزل توم باراك، رئيس لجنة التنصيب، في 17 نوفمبر تشرين الثاني، وفقًا لإيداع المحكمة. وتشير إيداعات المحكمة إلى عزل غيتس أيضًا.