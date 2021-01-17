كل ما قد تحتاج معرفته عن المعارض الروسي نافالني بعد خروجه من المستشفى

(CNN)-- غادر أليكسي نافالني، المعارض البارز في روسيا وأكبر منتقدي الكرملين، برلين في رحلة متجهة إلى موسكو، حيث من المرجح أن يستقبله أنصاره والسلطات التي تستعد لاعتقاله.

وأقلعت طائرة خطوط بوبيدا الروسية، التي استغرقت ساعتين ونصف الساعة، من مطار براندنبرغ في برلين. ومن المقرر أن تهبط في فنوكوفو في موسكو، التي تخضع لحراسة مشددة من قبل الشرطة الأحد.

وصل نافالني إلى ألمانيا قبل خمسة أشهر في غيبوبة بعد تسممه بمادة نوفيتشوك، وهو غاز أعصاب من الفئة العسكرية طورته روسيا خلال سنوات الاتحاد السوفيتي. وبعد تعافيه غير العادي، يبدو أن نافالني مستعد للعودة إلى دوره باعتباره الشوكة في جانب الرئيس فلاديمير بوتين، ويبدو أنه لم يردعه اقترابه من حافة الموت.

وشكر نافالني جميع الركاب الآخرين على متن الطائرة، حيث صعد وزوجته يوليا نافالنيا على متن الطائرة في برلين، وفقًا لتغطية مباشرة من قناة TV Rain.

وقال نافالني: "شكرا لكم جميعاً، آمل أن نصل إلى هناك بشكل جيد. وأنا متأكد من أن كل شيء سيكون على ما يرام تمامًا."

وألقى العديد من المسؤولين الغربيين ونافالني نفسه صراحة باللوم على الحكومة الروسية في حادث التسمم، وهو ما نفاه الكرملين.

وقال نافالني في منشور وفيديو على إنستغرام يوم الأربعاء: "إنهم يفعلون كل شيء لتخويفي. لكن ما يفعلونه هناك لا يثير اهتمامي كثيرًا. روسيا بلدي، وموسكو مدينتي، وأنا أفتقدها."

وكان نافالني قد قال لمؤيديه على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء: "تعالوا لمقابلتي" عندما يهبط في موسكو. وقال إن قراره بالعودة إلى وطنه كان عفويًا.

وردت السلطات الروسية سريعاً. وقالت سلطات السجون في البلاد، الخميس، إنها ملزمة "باتخاذ كل الإجراءات لاعتقال" نافالني قبل جلسة المحكمة المقرر أن يحضرها.

كما أصدرت سلطات موسكو تحذيرًا لمن يخططون للقاء نافالني في المطار، قائلة إن المدينة تعتبر هذا التجمع بمثابة مظاهرة غير مصرح بها. في الأشهر الأخيرة، أصدرت روسيا عدة قوانين لقمع الاحتجاجات واعتقلت السلطات متظاهرين سلميين.

في منشور على موقع انستغرام، السبت، كتب نافالني شاكراً ألمانيا، وأضاف أن الألمان "شعب لطيف ومتعاطف وودود".

وتم وضع نافالني، الذي احتجزته السلطات الروسية عدة مرات، على قائمة المطلوبين الفيدرالية في البلاد خلال فترة وجوده في ألمانيا بناءً على طلب سلطات السجون، التي اتهمته في ديسمبر بانتهاك شروط الاختبار في قضية احتيال عمرها سنوات.

والآن تدعي سلطات السجون أن نافالني قد انتهك شروط عقوبته مع وقف التنفيذ من خلال عدم الحضور إلى عمليات التفتيش المقررة.

وقد طلبت السلطات أن تستبدل المحكمة حكمه مع وقف التنفيذ بعقوبة سجن حقيقية. وتم تحديد موعد جلسة استماع في 29 يناير كانون الثاني، وإذا تم تلبية الطلب، فمن المحتمل أن يتم سجن نافالني لمدة 3.5 سنوات.

في 2014، أُدين نافالني بالاحتيال بعد اتهامه وشقيقه أوليغ باختلاس 30 مليون روبل (540 ألف دولار) من شركة روسية تابعة لشركة مستحضرات التجميل الفرنسية إيف روشيه. بينما حُكم على نافالني بالسجن مع وقف التنفيذ، سُجن شقيقه.