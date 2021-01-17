تركيا: غرق سفينة ترفع علم روسيا بالبحر الأسود.. وإنقاذ بعض أفراد طاقمها

نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات التركية، الأحد، عن غرق سفينة شحن ترفع علم روسيا في البحر الأسود قبالة سواحل ولاية بارطن التركية.

وأوضحت السلطات التركية أنها سارعت بإطلاق عمليات البحث والإنقاذ وتوجهت فرق قيادة خفر السواحل التركية وإدارة الكوارث والطوارئ إلى موقع الحادث فور الإبلاغ عنه.

وقال والي ولاية بارطن التركية سنان غونر إن إجمالي عدد طاقم السفينة يبلغ 13 فردا، وتم إنقاذ 5 منهم عقب الحادث، معلنا موت 2 من أفراد طاقم السفينة، وأشار إلى أن جهود البحث والإنقاذ ما زالت مستمرة.

وذكرت قيادة خفر السواحل التركية أن السفينة الغارقة تحمل اسم "ARVİN" وترفع علم روسيا، فيما أكدت وزارة الدفاع التركية أنها خصصت فرقاطة لدعم عمليات البحث والإنقاذ، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.