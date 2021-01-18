نشر الأحد ، 17 يناير / كانون الثاني 2021

مشهد أمني غير مسبوق حول مبنى الكونغرس قبل تنصيب بايدن بأيام

(CNN)-- وُضعت السجون الفيدرالية في جميع أنحاء الولايات المتحدة قيد الإغلاق المؤقت قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، الأربعاء المقبل.

وأعلن مكتب السجون الاتحادي، في بيان السبت، أنه يؤمِن جميع المؤسسات "في ظل الأحداث الجارية في أنحاء البلاد".

وقال البيان: "لا توجد معلومات محددة أدت إلى هذا القرار. هذا الإجراء احترازي، وليس ردًا على أي أحداث مهمة تحدث داخل منشآتنا."

ويجري تعزيز الإجراءات الأمنية قبل يوم التنصيب، حيث تستعد وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية لاحتمال حدوث المزيد من العنف بعد أن اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير كانون الثاني، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بمن فيهم ضابط شرطة في الكونغرس.

كما تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات تشير إلى أنه يجري التخطيط لـ"احتجاجات مسلحة" في محيط كل مبان الكونغرس في الولايات الـ 50 الأمريكية ومبنى الكونغرس في العاصمة واشنطن في الأيام التي تسبق تنصيب بايدن في يوم 20 من الشهر الجاري، وفقًا لنشرة داخلية حصلت عليها CNN.

وقال شين فوسي، رئيس مجلس السجناء المحليين، لشبكة CNN في بيان إنه يدعم الإغلاق الوطني.

وأضاف: "بالتشاور مع مجلس السجون المحلي، ومن منطلق الاحتراز، لا يسعني إلا أن أشيد بقيادة المكتب الاتحادي للسجون لشروعها في هذا الإغلاق الوطني. بصبر ودعم الشعب الأمريكي، أنا واثق من أن مكتب السجون وموظفينا المتميزين سوف يستأنفون العمل بشكل طبيعي".

وقال مكتب السجون إن النزلاء سيُمنحون وصولاً محدودًا إلى الهواتف والبريد الإلكتروني للبقاء على اتصال مع عائلاتهم.

وأضاف المكتب أنه يأمل في رفع الإغلاق بعد فترة وجيزة وأن تعود الأمور إلى طبيعتها "في أقرب وقت ممكن".