شاهد.. الرئيس الأمريكي جو بايدن يطلب وقوف دقيقة صمت من أجل ضحايا فيروس كورونا في أمريكا

(CNN)-- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الكاميرات، ثلاثة أوامر تنفيذية، الأربعاء، ربما تعطي إشارات مُبكرة على أولوياته وبدئه جهداً لمحو أجندة سلفه دونالد ترامب.

وقال بايدن للصحفيين، الذي ظهر للمرة الأولى في المكتب البيضاوي "ستكون هذه هي الأولى من بين العديد من المشاركات التي سنجريها هنا. اعتقدت مع حالة الأمة اليوم أنه لا يوجد وقت نضيعه. ابدأ العمل على الفور."

ووقع بايدن على أمر إلزامي يتطلب ارتداء الأقنعة في المباني الحكومية، إضافة إلى أمر تنفيذي لضمان المساواة العرقية، والآخر يعيد انضمام أمريكا إلى اتفاق باريس للمناخ.

وقال بايدن: "كما أشرنا في وقت سابق سنوقع عدداً من الأوامر التنفيذية خلال الأيام العديدة القادمة".

وتابع: "ستساعد بعض الإجراءات التنفيذية التي سأوقعها اليوم على تغيير مسار أزمة كوفيد-19 ومكافحة تغير المناخ بطرق لم نقم بها حتى الآن".

ووصف الإجراءات بـ"نقاط البداية" التي أوفى بوعوده بشأن خلال حملته الانتخابية.

وقال الرئيس الأمريكي: "أعتقد أن بعض الأشياء التي سنفعلها ستكون جريئة وحيوية وليس هناك وقت".

وأضاف: "هناك طريق طويل لنقطعه. هذه مجرد إجراءات تنفيذية، لكننا سنحتاج إلى تشريعات كثيرة".

وذكرت شبكة CNN أن بايدن يخطط لاتخاذ 17 إجراء تنفيذي خلال الساعات الأولى من توليه منصبه، والتحرك بشكل أسرع وأكثر قوة لتفكيك إرث سلفه أكثر من أي رئيس آخر.