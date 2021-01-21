جون أوسوف يصبح أصغر سناتور ديمقراطي منذ دخول بايدن مجلس الشيوخ في 1973

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جون أوسوف يصبح أصغر سناتور ديمقراطي منذ دخول بايدن مجلس الشيوخ في 1973

(CNN)-- أصبح جون أوسوف، البالغ من العمر 33 عامًا، أصغر عضو في مجلس الشيوخ، وأصغر سناتور ديمقراطي يعمل في مجلس الشيوخ منذ الرئيس جو بايدن، الذي أدى اليمين الدستورية في المجلس عن عمر يناهز 30 عامًا في 1973.

وصنع أوسوف التاريخ أيضًا كأول سناتور يهودي يمثل جورجيا.

أدى السناتور اليمين أمام نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى جانب نظيره الجورجي رافائيل وارنوك، وكذلك بديل هاريس في كاليفورنيا، أليكس باديلا.

ومع أداء اليمين الدستورية لثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، سينقسم مجلس الشيوخ ما بين الحزبين بنسبة 50-50. وتتمتع هاريس بالسلطة باعتباره تصويت المجلس الحاسم لكسر حالة التعادل.

 

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