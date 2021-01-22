إرث دونالد ترامب.. هكذا كانت رئاسة ترامب من أولها إلى آخرها

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- بعد إعلان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، في وقت سابق اليوم، أصدرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بيانًا أكدت فيه أن لائحة مساءلة الرئيس السابق دونالد ترامب، ستُحال إلى مجلس الشيوخ في 25 يناير/ كانون الثاني.

وقالت بيلوسي، في بيانها: "سيتم تسليم مادة مساءلة دونالد ترامب عن التحريض على التمرد إلى مجلس الشيوخ يوم الاثنين".

وأضافت بيلوسي: "نحن نحترم سلطة مجلس الشيوخ الدستورية في المحاكمة ونهتم دائمًا بإنصاف العملية، مع ملاحظة أن الرئيس السابق سيكون لديه نفس القدر من الوقت للتحضير للمحاكمة".

وتابعت: "بعد أسبوع واحد بالضبط من الهجوم على مبنى الكابيتول (الكونغرس) لتقويض نزاهة ديمقراطيتنا، أقر تصويت من الحزبين في مجلس النواب مادة المساءلة، وهو واجبنا الرسمي لتقديمه إلى مجلس الشيوخ".

وتضم مادة المساءلة تهمة واحدة لترامب، هي "التحريض على التمرد"، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس في اليوم السادس من الشهر الجاري، تزامنا مع انعقاد جلسة المصادقة على فوز خلفه جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.