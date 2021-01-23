شاهد.. بعد قرار المحكمة باحتجازه 30 يوما.. نافالني يحث أنصاره على "النزول إلى الشوارع"

موسكو، روسيا (CNN)-- اُعتقلت يوليا نافالنيا، زوجة المعارض الروسي أليكسي نافالني، السبت، على هامش احتجاج لدعم زوجها في وسط العاصمة موسكو، بحسب مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُظهر مقطع فيديو قيام الشرطة بإيقاف نافالنيا عند مدخل محطة مترو Okhotnyy ryad في وسط موسكو بالقرب من مكان تجمع المتظاهرين. وظهرت حين تم أخذها إلى سيارة شرطة.

ويمكن سماع نافالنيا وهي تسأل الشرطة عن سبب احتجازها: "لماذا؟ على ماذا؟ هل انتهكت أي قواعد؟"

يمكن سماع رجل في الفيديو يقول "تحدث إلي من فضلك، أنا محاميها. ما الذي يحدث؟ لم تعرفوا أنفسكم، لا يوجد بروتوكول، لا شيء... لا تلمسوا (ها)، لا تلمسوها".

ونشرت نافالنيا صورة لنفسها في موقع انستغرام، في ما قالت إنها سيارة شرطة:

ويوم الأحد الماضي، اعتقلت السلطات الروسية المعارض أليكسي نافالني فور هبوط طائرته في موسكو.

وكانت زوجته برفقته على متن طائرة قادمة من برلين، بعد أن أمضى نحو 5 أشهر للعلاج من تسميمه بغاز الأعصاب على يد عناصر من جهاز الأمن الروسي، وهو ما أكده تحقيق مشترك لـCNN ومنصة Bellingcat وصحيفة دير شبيغل الألمانية.