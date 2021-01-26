مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين أنتوني بلينكن وزيرا للخارجية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين أنتوني بلينكن، وزيرا للخارجية، بجلسة تصويت عُقدت الثلاثاء.

وجاءت نتائج التصويت على تعيين بلينكن، الي عمل مساعدا للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لفترة طويلة، 78-22.

مع المصادقة على تعيين بلينكن أصبح لدى بايدن 4 مسؤولين في فريق الأمن القومي الخاص به، وهم مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، الذي لا يتطلب منصبه مصادقة الكونغرس، ومديرة الجهاز الوطني للاستخبارات، أفريل هاينز، والتي صودق على تعيينها في يوم التنصيب ووزير الدفاع لويد أوستن، الذي صودق عليه الجمعة.

ورحب طرفا الحياة السياسية في أمريكا بتعيين بلينكن وزيرا للخارجية، خلفا لمايك بومبيو، الذي انتهت فترته في المنصب بنهاية إدارة دونالد ترامب.