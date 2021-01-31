لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني السابق، توني بلير، الأحد، إن قرار الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى ضمانة في اتفاق ما بعد خروج بلاده من الاتحاد، وسط خلاف مع المملكة المتحدة بشأن اللقاحات كان "أمرًا أحمق للغاية".

أذهل الاتحاد الأوروبي بلفاست ولندن ودبلن، الجمعة، عندما قال إنه على استعداد لاستخدام المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية - وهو بند طارئ يسمح للمملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير أحادية الجانب إذا اعتُبر أن الاتفاقية تسبب "الصعوبات الاقتصادية أو المجتمعية أو البيئية".

كان من شأن تفعيل المادة 16 أن يقيد أي جهد لاستخدام أيرلندا الشمالية كبوابة خلفية لبقية المملكة المتحدة للتحايل على ضوابط التصدير، وسط خلاف بين المملكة المتحدة والاتحاد حول إمدادات لقاح أكسفورد - أسترازينيكا.

وقال بلير، متحدثا عبر سكاي نيوز في مقابلة مسجلة مسبقا نُشرت الأحد: "لقد كان من الغباء جدًا القيام به. لحسن الحظ انسحبوا بسرعة كبيرة. يبقى - وكنت أحد الأشخاص الذين تفاوضوا على اتفاقية الجمعة العظيمة - لقد جلبت السلام إلى جزيرة أيرلندا ومن المهم للغاية أن نحميها".

وأضاف: "هذا هو السبب في أن ما فعلته المفوضية الأوروبية غير مقبول".

كان توني بلير رئيس وزراء المملكة المتحدة عندما تم توقيع اتفاقية الجمعة العظيمة مع جمهورية أيرلندا ودخلت حيز التنفيذ في 2 ديسمبر/كانون الأول 1999.