بعد الانقلاب العسكري في ميانمار.. من هو مين أونغ هلانغن المتهم بـ"فظائع" ضد الروهينغا؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – استفاق سكان ميانمار أو بورما على أخبار انقلاب الجيش بقيادة مين أونغ هلانغن، الذي اعتقل الرئيسة المنتخبة أونغ سان سو كيي، نستعرض فيما يلي كل ما نعرفه حول هذا الانقلاب العسكري:

- بايدن يحذر من إعادة فرض العقوبات على ميانمار

- المفوضية الأوروبية تدين الانقلاب في ميانمار

- الصين تأمل بأن تتوصل الأطراف في مينامار "الصديقة" إلى حل للخلافات وفقا للدستور.

- الجيش يؤكد أنه سيتخلى عن السلطة بحال إجراء انتخابات "عادلة وحرة".

- البنوك في ميانمار متوقفة تماما عن تقديم الخدمات بسبب أعطال واسعة في خدمات الإنترنت بعد الانقلاب، وفقا لبيان صادر عن اتحاد البنوك.

- نظم جيش ميانمار انقلابا واعتقل أعضاء الحزب الحاكم وفرض حالة الطوارئ لمدة عام

- احتجز الجيش الرئيسة المنتخبة للبلاد.