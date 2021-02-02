دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن جيش ميانمار الاثنين، أن السلطة في البلاد ستعود للفائز بعد إجراء انتخابات "نزيهة وحرة" على حد تعبيره دون تحديد موعد لعقد هذه الانتخابات، في بيان نشره على موقعه الرسمي.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن سيطر الجيش على زمام السلطة في البلاد واحتجاز الزعيمة المدنية أونغ سان سوكي، وتسليم السلطة لقائد الجيش مين أونغ هلانغن، في تحرك مفاجئ، صباح الاثنين.

دولة ميانمار، الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي كانت تُعرف سابقاً باسم بورما، تشترك في الحدود مع الصين والهند ولاوس وبنغلاديش وتايلاند. حيث تقدر مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين(UNHCR) أن هناك أكثر من 866000 شخص عديم الجنسية ونازح داخلي في ميانمار في عام 2018، العدد الذي ارتفع من 849000 في عام 2017.

الروهينغا هم أقلية مسلمة عديمة الجنسية في ولاية راخين في ميانمار يُعتقد أن عددهم يبلغ حوالي مليون شخص في بداية عام 2017. ولا تعترف بهم ميانمار كمواطنين أو كواحدة من 135 مجموعة عرقية معترف بها تعيش في البلاد. وفقا لـ "هيومن رايتس ووتش"، فإن القوانين تميز ضد الروهينغا، وتنتهك حريتهم في الحركة والتعليم والعمل.

وفقًا لمجموعة التنسيق المشتركة بين القطاعات التابعة للأمم المتحدة، فر 745،000 لاجئ من الروهينغا في ميانمار إلى بنغلاديش منذ عام 2017، مما رفع إجمالي عدد اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش إلى أكثر من 913،000. (اعتبارًا من يونيو 2019).

إليكم معلومات عامة عن الدولة وتركيبتها السكانية: